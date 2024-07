Zuversicht in New York: S&P 500 schlussendlich stärker

Am Montag beendete der S&P 500 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.10 Prozent) bei 5’572.85 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 47.220 Bio. Euro wert. In den Handel ging der S&P 500 0.144 Prozent stärker bei 5’575.20 Punkten, nach 5’567.19 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Montag sein Tagestief bei 5’562.51 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5’583.11 Punkten lag.

S&P 500 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, stand der S&P 500 bei 5’346.99 Punkten. Der S&P 500 notierte noch vor drei Monaten, am 08.04.2024, bei 5’202.39 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 notierte am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, bei 4’398.95 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 17.50 Prozent. Bei 5’583.11 Punkten verzeichnete der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 4’682.11 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell Corning (+ 11.99 Prozent auf 43.05 USD), Under Armour (+ 6.25 Prozent auf 6.80 USD), Super Micro Computer (+ 6.23 Prozent auf 899.34 USD), Intel (+ 6.15 Prozent auf 33.99 USD) und Enphase Energy (+ 5.84 Prozent auf 102.81 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Paramount Global (-5.33 Prozent auf 11.18 USD), Etsy (-5.27 Prozent auf 55.37 USD), Chipotle Mexican Grill (-5.16 Prozent auf 59.51 USD), ServiceNow (-4.99 Prozent auf 766.20 USD) und Walgreens Boots Alliance (-3.91 Prozent auf 10.82 USD).

Welche S&P 500-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 42’459’636 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.211 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Blick

2024 weist die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Die First Republic Bank-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 600.00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch