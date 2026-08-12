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NYSE-Handel im Blick 12.08.2026 16:02:55

Zuversicht in New York: S&P 500 notiert zum Handelsstart im Plus

Zuversicht in New York: S&P 500 notiert zum Handelsstart im Plus

So bewegt sich der S&P 500 am dritten Tag der Woche.

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Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 16:00 Uhr um 0.25 Prozent stärker bei 7’747.22 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 62.733 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.512 Prozent auf 7’767.74 Punkte an der Kurstafel, nach 7’728.20 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des S&P 500 betrug 7’744.03 Punkte, das Tageshoch hingegen 7’766.01 Zähler.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang einen Verlust von 0.058 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, einen Stand von 7’575.39 Punkten. Der S&P 500 stand vor drei Monaten, am 12.05.2026, bei 7’400.96 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 12.08.2025, einen Stand von 6’445.76 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 12.96 Prozent nach oben. 7’793.68 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Super Micro Computer (+ 15.76 Prozent auf 36.58 USD), Seagate Technology (+ 6.78 Prozent auf 876.12 USD), Micron Technology (+ 5.38 Prozent auf 915.24 USD), Comfort Systems USA (+ 5.36 Prozent auf 1’778.47 USD) und Sandisk (+ 5.18 Prozent auf 1’336.86 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Cencora (-3.64 Prozent auf 321.73 USD), Charter A (-3.43 Prozent auf 152.28 USD), ServiceNow (-3.16 Prozent auf 123.52 USD), Zoetis A (-3.12 Prozent auf 73.00 USD) und DXC Technology (-3.05 Prozent auf 10.48 USD).

Die teuersten Konzerne im S&P 500

Aktuell weist die Super Micro Computer-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 9’322’004 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.564 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

S&P 500-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 12.98 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com
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