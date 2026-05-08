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NYSE-Handel im Blick 08.05.2026 22:34:07

Zuversicht in New York: S&P 500 notiert zum Handelsende im Plus

Zuversicht in New York: S&P 500 notiert zum Handelsende im Plus

So bewegte sich der S&P 500 schlussendlich.

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Der S&P 500 notierte im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 0.84 Prozent höher bei 7’398.93 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 59.779 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.450 Prozent auf 7’370.15 Punkte an der Kurstafel, nach 7’337.11 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des S&P 500 betrug 7’362.97 Punkte, das Tageshoch hingegen 7’401.50 Zähler.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 2.36 Prozent. Der S&P 500 lag vor einem Monat, am 08.04.2026, bei 6’782.81 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 stand am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, bei 6’932.30 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 08.05.2025, einen Stand von 5’663.94 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7.88 Prozent nach oben. 7’401.50 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Akamai (+ 26.58 Prozent auf 147.71 USD), Sandisk (+ 16.60 Prozent auf 1’562.34 USD), Micron Technology (+ 15.49 Prozent auf 746.81 USD), Intel (+ 13.96 Prozent auf 124.92 USD) und Monster Beverage (+ 13.58 Prozent auf 86.29 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Carvana (-80.52 Prozent auf 77.94 USD), DXC Technology (-21.48 Prozent auf 9.43 USD), Mettler-Toledo International (-14.77 Prozent auf 1’124.46 USD), Motorola Solutions (-11.36 Prozent auf 383.99 USD) und Expedia (-9.02 Prozent auf 229.98 USD).

Die teuersten Konzerne im S&P 500

Aktuell weist die Intel-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 55’187’997 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.300 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

S&P 500-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10.15 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com
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