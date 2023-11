Zuversicht in New York: S&P 500 notiert zum Handelsende im Plus

Zum Handelsende erhöhte sich der S&P 500 im NYSE-Handel um 1.56 Prozent auf 4’415.24 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 37.720 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0.484 Prozent stärker bei 4’368.40 Punkten, nach 4’347.35 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4’353.34 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4’418.03 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der S&P 500 bereits um 1.17 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.10.2023, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 4’358.24 Punkten. Der S&P 500 stand noch vor drei Monaten, am 10.08.2023, bei 4’468.83 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.11.2022, wies der S&P 500 3’956.37 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2023 gewann der Index bereits um 15.46 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 4’607.07 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3’794.33 Zählern.

S&P 500-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit Hologic (+ 7.34 Prozent auf 72.13 USD), KLA-Tencor (+ 5.50 Prozent auf 534.25 USD), Lam Research (+ 5.41 Prozent auf 685.43 USD), Applied Materials (+ 5.25 Prozent auf 150.68 USD) und Microchip Technology (+ 5.24 Prozent auf 77.56 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil SVB Financial Group (-57.50 Prozent auf 0.03 USD), Illumina (-8.05 Prozent auf 98.37 USD), Wynn Resorts (-5.69 Prozent auf 85.49 USD), Organon Company (-2.63 Prozent auf 11.12 USD) und Brown-Forman B (-2.33 Prozent auf 57.02 USD).

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. 18’744’213 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2.667 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Fokus

Die SVB Financial Group-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Mit 9.83 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Organon Company-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch