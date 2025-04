Zuversicht in New York: S&P 500 notiert zum Ende des Mittwochshandels deutlich im Plus

Am Mittwoch legte der S&P 500 via NYSE schlussendlich um 9.52 Prozent auf 5’456.90 Punkte zu. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 41.677 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.614 Prozent auf 4’952.20 Punkte an der Kurstafel, nach 4’982.77 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 4’948.43 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5’481.34 Punkten lag.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang ein Plus von 10.16 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, lag der S&P 500-Kurs bei 5’770.20 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.01.2025, wurde der S&P 500 auf 5’918.25 Punkte taxiert. Der S&P 500 lag noch vor einem Jahr, am 09.04.2024, bei 5’209.91 Punkten.

Der Index sank seit Jahresbeginn 2025 bereits um 7.01 Prozent. Bei 6’147.43 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 4’835.04 Zählern.

S&P 500-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit VF (+ 27.52 Prozent auf 12.42 USD), Microchip Technology (+ 27.05 Prozent auf 44.90 USD), United Airlines (+ 26.14 Prozent auf 70.83 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 23.82 Prozent auf 96.84 USD) und Monolithic Power Systems (+ 23.43 Prozent auf 561.84 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil PayPal (-6.43 Prozent auf 51.50 EUR), Home Depot (-5.80 Prozent auf 298.00 EUR), Dollar General (-1.92 Prozent auf 86.02 USD), MarketAxess (-1.49 Prozent auf 203.19 USD) und American Water Works (-1.33 Prozent auf 139.00 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 166’355’773 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Microsoft mit 2.387 Bio. Euro im S&P 500 den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.00 zu Buche schlagen. Die First Republic Bank-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 1’200.00 Prozent, die höchste im Index.

