Zuversicht in New York: S&P 500 nachmittags stärker

Am Freitag steht der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE 0.12 Prozent im Plus bei 4’785.78 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 39.883 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.295 Prozent höher bei 4’794.32 Punkten in den Freitagshandel, nach 4’780.24 Punkten am Vortag.

Bei 4’768.98 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 4’802.40 Punkten den höchsten Stand markierte.

S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 1.75 Prozent aufwärts. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Monat, am 12.12.2023, den Wert von 4’643.70 Punkten. Der S&P 500 stand vor drei Monaten, am 12.10.2023, bei 4’349.61 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 12.01.2023, den Wert von 3’983.17 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit SVB Financial Group (+ 13.64 Prozent auf 0.25 USD), Bank of New York Mellon (+ 3.94 Prozent auf 54.81 USD), Cognizant (+ 3.82 Prozent auf 77.74 USD), DXC Technology (+ 2.87 Prozent auf 24.41 USD) und Northrop Grumman (+ 2.47 Prozent auf 478.86 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind hingegen United Airlines (-9.80 Prozent auf 40.15 USD), American Airlines (-8.84 Prozent auf 13.30 USD), Delta Air Lines (-8.16 Prozent auf 38.81 USD), Alaska Air Group (-5.61 Prozent auf 34.92 USD) und Southwest Airlines (-4.62 Prozent auf 28.46 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Tesla-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 10’722’103 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie hat im S&P 500 mit 2.640 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der S&P 500-Mitglieder

Die First Republic Bank-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 0.01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten inne. Die First Republic Bank-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 120.00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

