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S&P 500 im Fokus 17.09.2026 18:00:40

Zuversicht in New York: S&P 500 mittags mit grünem Vorzeichen

Zuversicht in New York: S&P 500 mittags mit grünem Vorzeichen

Der S&P 500 verzeichnet am Mittag Kursanstiege.

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Um 17:58 Uhr bewegt sich der S&P 500 im NYSE-Handel 1.08 Prozent höher bei 7’633.00 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 61.769 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 7’645.73 Zählern und damit 1.24 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (7’551.81 Punkte).

Der Höchststand des S&P 500 lag am Donnerstag bei 7’646.60 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7’611.81 Punkten erreichte.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der S&P 500 bereits um 0.283 Prozent zu. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Monat, am 17.08.2026, den Stand von 7’745.06 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.06.2026, wies der S&P 500 7’420.10 Punkte auf. Der S&P 500 notierte noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, bei 6’600.35 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 11.29 Prozent. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7’816.70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Punkten verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Generac (+ 19.64 Prozent auf 209.50 USD), Moderna (+ 9.68 Prozent auf 159.72 USD), Super Micro Computer (+ 9.42 Prozent auf 40.32 USD), Intel (+ 9.08 Prozent auf 110.23 USD) und Hewlett Packard Enterprise (+ 8.24 Prozent auf 61.35 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich hingegen DENTSPLY SIRONA (-3.99 Prozent auf 9.74 USD), Copart (-3.75 Prozent auf 29.67 USD), Reddit (-3.61 Prozent auf 151.91 USD), Verisk Analytics A (-3.07 Prozent auf 176.17 USD) und T-Mobile US (-2.81 Prozent auf 171.30 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im S&P 500 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 12’828’680 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 mit 4.453 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel

Im S&P 500 präsentiert die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 14.05 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Western Union Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

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