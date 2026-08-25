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NYSE-Handel im Fokus 25.08.2026 18:00:28

Zuversicht in New York: S&P 500 mittags im Aufwind

Zuversicht in New York: S&P 500 mittags im Aufwind

Für den S&P 500 geht es am Mittag aufwärts.

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Am Dienstag geht es im S&P 500 um 17:58 Uhr via NYSE um 0.27 Prozent auf 7’673.17 Punkte aufwärts. Damit kommen die im S&P 500 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 61.334 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0.346 Prozent auf 7’679.36 Punkte an der Kurstafel, nach 7’652.86 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7’650.92 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7’686.11 Zählern.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7’411.98 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, bei 7’473.47 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.08.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6’439.32 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 11.88 Prozent zu Buche. Das S&P 500-Jahreshoch liegt aktuell bei 7’816.70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Punkten markiert.

S&P 500-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Moderna (+ 12.35 Prozent auf 156.04 USD), Super Micro Computer (+ 9.16 Prozent auf 38.39 USD), Robinhood (+ 6.93 Prozent auf 110.80 USD), Marvell Technology (+ 6.35 Prozent auf 243.84 USD) und Reddit (+ 4.95 Prozent auf 160.26 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Albemarle (-4.88 Prozent auf 134.60 USD), Skyworks Solutions (-4.40 Prozent auf 63.92 USD), Bath Body Works (-3.91 Prozent auf 18.42 USD), Target (-3.88 Prozent auf 163.29 USD) und Deckers Outdoor (-3.81 Prozent auf 88.57 USD).

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 9’944’264 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.459 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der S&P 500-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.10 erwartet. Mit 12.52 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Western Union Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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