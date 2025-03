Zuversicht in New York: S&P 500 letztendlich mit grünem Vorzeichen

Am Mittwoch bewegte sich der S&P 500 via NYSE letztendlich 1.08 Prozent stärker bei 5’675.29 Punkten. Damit kommen die im S&P 500 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 46.772 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.335 Prozent fester bei 5’633.45 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5’614.66 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 5’622.20 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5’715.33 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der S&P 500 bereits um 0.704 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.02.2025, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6’144.15 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.12.2024, wies der S&P 500 einen Stand von 5’867.08 Punkten auf. Der S&P 500 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 19.03.2024, bei 5’178.51 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2025 bereits um 3.29 Prozent. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’147.43 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’504.65 Punkten registriert.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell Boeing (+ 6.84 Prozent auf 172.62 USD), Super Micro Computer (+ 5.80 Prozent auf 40.10 USD), Royal Caribbean Cruises (+ 5.77 Prozent auf 215.12 USD), Caesars Entertainment (+ 5.66 Prozent auf 29.12 USD) und Amphenol (+ 5.58 Prozent auf 67.41 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 derweil Intel (-6.94 Prozent auf 24.12 USD), Progressive (-3.53 Prozent auf 273.29 USD), Bio-Techne (-3.09 Prozent auf 60.89 USD), Waters (-2.83 Prozent auf 371.34 USD) und Sysco (-2.65 Prozent auf 72.39 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 61’015’710 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie hat im S&P 500 mit 2.948 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder

Im S&P 500 weist die SVB Financial Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die First Republic Bank-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 1’200.00 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch