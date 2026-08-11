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S&P 500-Performance im Fokus 11.08.2026 16:00:36

Zuversicht in New York: S&P 500 beginnt Dienstagssitzung im Plus

Zuversicht in New York: S&P 500 beginnt Dienstagssitzung im Plus

So bewegt sich der S&P 500 am Morgen.

Vertiv Holdings
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Am Dienstag springt der S&P 500 um 15:57 Uhr via NYSE um 0.04 Prozent auf 7’756.06 Punkte an. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 62.741 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.213 Prozent stärker bei 7’769.65 Punkten in den Handel, nach 7’753.11 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7’767.51 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7’748.84 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, lag der S&P 500 bei 7’575.39 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.05.2026, wurde der S&P 500 mit 7’412.84 Punkten gehandelt. Der S&P 500 notierte noch vor einem Jahr, am 11.08.2025, bei 6’373.45 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 13.09 Prozent. In diesem Jahr erreichte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7’793.68 Punkten. 6’316.91 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Cardinal Health (+ 7.81 Prozent auf 255.70 USD), Teradyne (+ 4.89 Prozent auf 382.96 USD), Fortune Brands Home Security (+ 4.88 Prozent auf 50.33 USD), KLA (+ 4.48 Prozent auf 201.37 USD) und Vertiv (+ 3.85 Prozent auf 280.49 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Monster Beverage (-50.04 Prozent auf 45.68 USD), Under Armour (-6.13 Prozent auf 5.51 USD), Under Armour (-5.28 Prozent auf 5.38 USD), AppLovin (-4.61 Prozent auf 323.37 USD) und Datadog A (-4.46 Prozent auf 249.16 USD).

Welche S&P 500-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 12’014’609 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.697 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Mit 13.13 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com
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