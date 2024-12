Zuversicht in New York: S&P 500 beendet die Sitzung im Plus

Der S&P 500 bewegte sich im NYSE-Handel letztendlich um 0.82 Prozent fester bei 6’084.19 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 52.078 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.474 Prozent auf 6’063.52 Punkte an der Kurstafel, nach 6’034.91 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 6’060.15 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6’092.59 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang ein Plus von 0.019 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.11.2024, wies der S&P 500 einen Wert von 6’001.35 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 11.09.2024, erreichte der S&P 500 einen Stand von 5’554.13 Punkten. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 11.12.2023, einen Wert von 4’622.44 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 28.28 Prozent aufwärts. Bei 6’099.97 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 4’682.11 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Broadcom (+ 6.63 Prozent auf 183.20 USD), Tesla (+ 5.93 Prozent auf 424.77 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 5.52 Prozent auf 195.40 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 5.46 Prozent auf 196.71 USD) und Monolithic Power Systems (+ 4.79 Prozent auf 623.82 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil CVS Health (-6.15 Prozent auf 51.76 USD), UnitedHealth (-5.60 Prozent auf 533.53 USD), The Cigna Group Registered (-5.57 Prozent auf 294.03 USD), Walgreens Boots Alliance (-5.57 Prozent auf 9.84 USD) und Super Micro Computer (-5.55 Prozent auf 38.29 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 42’531’741 Aktien gehandelt. Mit 3.568 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien

Die SVB Financial Group-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten auf. Mit 600.00 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

