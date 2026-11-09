Zuversicht in New York: S&P 500 am Montagmittag im Aufwind

Am Montag bewegt sich der S&P 500 um 17:58 Uhr via NYSE 2.10 Prozent höher bei 7’531.78 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 61.220 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0.850 Prozent auf 7’439.54 Punkte an der Kurstafel, nach 7’376.86 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Montag bei 7’541.22 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7’422.24 Punkten erreichte.

S&P 500-Entwicklung seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, erreichte der S&P 500 einen Stand von 7’811.54 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, erreichte der S&P 500 einen Stand von 7’757.64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, betrug der S&P 500-Kurs 6’728.80 Punkte.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9.82 Prozent zu. Der S&P 500 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7’844.52 Punkten. Bei 6’316.91 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit Coherent (+ 33.41 Prozent auf 226.48 USD), NRG Energy (+ 19.75 Prozent auf 96.46 USD), Bloom Energy (+ 17.48 Prozent auf 196.81 USD), Arista Networks (+ 16.79 Prozent auf 185.88 USD) und Quanta Services (+ 14.60 Prozent auf 583.39 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Centene (-6.15 Prozent auf 69.61 USD), NVIDIA (-5.89 Prozent auf 175.64 USD), Allstate (-5.41 Prozent auf 252.30 USD), Gartner (-4.85 Prozent auf 188.47 USD) und McCormick (-4.59 Prozent auf 47.76 USD).

Welche S&P 500-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 53’785’682 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.454 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet mit 0.10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Western Union Company-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13.27 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch