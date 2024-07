Zuversicht in New York: Pluszeichen im NASDAQ 100

Am Dienstag notiert der NASDAQ 100 um 20:01 Uhr via NASDAQ 0.76 Prozent fester bei 19’962.60 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.333 Prozent auf 19’746.22 Punkte an der Kurstafel, nach 19’812.22 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 19’741.81 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 19’968.91 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, bei 18’536.65 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.04.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 18’121.78 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 15’179.21 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 20.66 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 20’017.71 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’249.19 Punkten registriert.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Tesla (+ 7.81 Prozent auf 226.26 USD), ON Semiconductor (+ 4.03 Prozent auf 71.97 USD), Atlassian A (+ 2.51 Prozent auf 182.73 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 2.36 Prozent auf 161.41 USD) und Arm (+ 2.18 Prozent auf 162.29 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Regeneron Pharmaceuticals (-2.01 Prozent auf 1’035.76 USD), Biogen (-1.86 Prozent auf 227.45 USD), CrowdStrike (-1.81 Prozent auf 385.06 USD), Enphase Energy (-1.49 Prozent auf 95.81 USD) und NVIDIA (-1.29 Prozent auf 122.70 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Tesla-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 25’554’515 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.096 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel

2024 hat die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 12.52 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

