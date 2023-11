Zuversicht in New York: NASDAQ Composite verbucht letztendlich Zuschläge

Der NASDAQ Composite ging nahezu unverändert (plus 0.07 Prozent) bei 14’113.67 Punkten aus dem Donnerstagshandel. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.262 Prozent schwächer bei 14’066.88 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 14’103.84 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 14’033.79 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14’130.45 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 2.68 Prozent. Vor einem Monat, am 16.10.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 13’567.98 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.08.2023, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 13’474.63 Punkte. Der NASDAQ Composite stand vor einem Jahr, am 16.11.2022, bei 11’183.66 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 stieg der Index bereits um 35.88 Prozent. Bei 14’446.55 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 10’265.04 Zählern.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit American Bio Medica (+ 19’900.00 Prozent auf 0.00 USD), Nice Systems (+ 8.97 Prozent auf 195.15 USD), Intel (+ 6.75 Prozent auf 43.35 USD), Donegal Group B (+ 4.60 Prozent auf 13.64 USD) und Intuitive Surgical (+ 3.66 Prozent auf 303.95 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Ebix (-18.37 Prozent auf 4.62 USD), Trinity Biotech (-7.69 Prozent auf 0.40 USD), Ultralife Batteries (-7.06 Prozent auf 7.37 USD), Americas Car-Mart (-5.70 Prozent auf 77.10 USD) und Innodata (-5.55 Prozent auf 8.68 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 23’260’372 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2.688 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die New York Community Bancorp-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2.35 erwartet. Die CRESUD-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 49.41 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch