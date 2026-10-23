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NASDAQ Composite aktuell 23.10.2026 18:00:29

Zuversicht in New York: NASDAQ Composite steigt mittags

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Der NASDAQ Composite befindet sich am Mittag im Aufwärtstrend.

SS&C Technologies Holdings
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Am Freitag notiert der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ 0.28 Prozent höher bei 26’081.55 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0.442 Prozent auf 25’893.95 Punkte an der Kurstafel, nach 26’008.86 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 26’111.62 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25’866.15 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 1.19 Prozent. Vor einem Monat, am 23.09.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 26’936.04 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, lag der NASDAQ Composite bei 25’137.69 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 23.10.2025, einen Stand von 22’941.80 Punkten auf.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12.25 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27’722.75 Punkten. Bei 20’690.25 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell TTM Technologies (+ 6.71 Prozent auf 78.85 USD), Patterson-UTI Energy (+ 6.44 Prozent auf 12.07 USD), OraSure Technologies (+ 5.53 Prozent auf 4.01 USD), Resources Connection (+ 5.10 Prozent auf 2.68 USD) und Consumer Portfolio Services (+ 4.76 Prozent auf 9.69 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen LKQ (-20.16 Prozent auf 17.94 USD), Americas Car-Mart (-8.20 Prozent auf 0.87 USD), Marten Transport (-7.24 Prozent auf 11.41 USD), SS&C Technologies (-6.80 Prozent auf 83.45 USD) und Gentex (-6.74 Prozent auf 20.28 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die SpaceX-Aktie. 12’112’455 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.771 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Century Aluminum-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3.25 erwartet. Mit 19.05 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

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Cintas Corp. 185.10 0.02% Cintas Corp.
Consumer Portfolio Services Inc. 9.88 6.58% Consumer Portfolio Services Inc.
Gentex Corp. 16.72 -4.43% Gentex Corp.
LKQ Corp. 14.94 -18.32% LKQ Corp.
Marten Transport Ltd. 11.77 -4.15% Marten Transport Ltd.
NVIDIA Corp. 175.56 -0.26% NVIDIA Corp.
OraSure Technologies Inc. 3.27 2.54% OraSure Technologies Inc.
Patterson-UTI Energy Inc. 9.95 9.23% Patterson-UTI Energy Inc.
Resources Connection Inc. 2.68 5.51% Resources Connection Inc.
SIGA Technologies Inc. 3.12 -0.79% SIGA Technologies Inc.
SpaceX 122.64 -0.99% SpaceX
SS&C Technologies Holdings Inc 68.60 -5.68% SS&C Technologies Holdings Inc
TTM Technologies Inc. 64.62 6.47% TTM Technologies Inc.

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