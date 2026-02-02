Zuversicht in New York: NASDAQ Composite steigt am Nachmittag

Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0.92 Prozent fester bei 23’677.72 Punkten. In den Montagshandel ging der NASDAQ Composite 0.389 Prozent tiefer bei 23’370.55 Punkten, nach 23’461.82 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 23’686.32 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 23’356.40 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Der NASDAQ Composite stand vor einem Monat, am 02.01.2026, bei 23’235.63 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 23’724.96 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, den Stand von 19’627.44 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 1.90 Prozent zu. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 23’988.26 Punkten. Bei 22’916.83 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit AXT (+ 15.80 Prozent auf 21.47 USD), Geron (+ 13.50 Prozent auf 1.56 USD), Rambus (+ 12.25 Prozent auf 127.77 USD), Nortech Systems (+ 11.37 Prozent auf 9.50 USD) und Sangamo Therapeutics (+ 10.18 Prozent auf 0.59 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen IDEXX Laboratories (-6.78 Prozent auf 625.00 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-3.46 Prozent auf 144.53 USD), US Global Investors (-3.31 Prozent auf 3.21 USD), Deckers Outdoor (-3.23 Prozent auf 115.49 USD) und TransAct Technologies (-2.99 Prozent auf 3.57 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 18’543’988 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.920 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 1.99 erwartet. Die Gladstone Commercial-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.30 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

