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Index-Performance 21.10.2026 18:00:38

Zuversicht in New York: NASDAQ Composite notiert am Mittwochmittag im Plus

Zuversicht in New York: NASDAQ Composite notiert am Mittwochmittag im Plus

Mit dem NASDAQ Composite geht es am Mittwochmittag aufwärts.

DexCom
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Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 1.14 Prozent fester bei 26’725.46 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 26’601.73 Zählern und damit 0.669 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (26’424.82 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 26’734.78 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26’507.07 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ Composite bereits um 1.25 Prozent. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 21.09.2026, einen Stand von 27’122.09 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 21.07.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 25’837.21 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.10.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 22’953.67 Punkten gehandelt.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 15.02 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27’722.75 Punkten. Bei 20’690.25 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit SpaceX (+ 10.76 Prozent auf 163.69 USD), TransAct Technologies (+ 9.97 Prozent auf 5.13 USD), Innodata (+ 9.42 Prozent auf 60.23 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7.64 Prozent auf 153.63 USD) und PDF Solutions (+ 6.07 Prozent auf 43.68 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Americas Car-Mart (-18.97 Prozent auf 0.64 USD), DexCom (-6.37 Prozent auf 80.28 USD), Integra LifeSciences (-5.93 Prozent auf 12.54 USD), Netflix (-5.05 Prozent auf 65.22 USD) und Abbott Laboratories (-4.31 Prozent auf 98.03 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Die SpaceX-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 23’755’709 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 4.662 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

2026 hat die Century Aluminum-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 19.05 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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