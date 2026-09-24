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NASDAQ Composite im Fokus 24.09.2026 22:33:51

Zuversicht in New York: NASDAQ Composite letztendlich freundlich

Zuversicht in New York: NASDAQ Composite letztendlich freundlich

Letztendlich agierten die Börsianer in New York vorsichtiger.

Lifetime Brands
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Der NASDAQ Composite schloss nahezu unverändert (plus 0.01 Prozent) bei 26’939.37 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.748 Prozent auf 26’734.51 Punkte an der Kurstafel, nach 26’936.04 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Donnerstag bei 26’971.04 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26’706.14 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der NASDAQ Composite bereits um 0.809 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 24.08.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 25’980.19 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.06.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 25’476.64 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 24.09.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 22’497.86 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 15.94 Prozent zu Buche. Bei 27’288.79 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Zählern verzeichnet.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Lifetime Brands (+ 6.82 Prozent auf 9.24 USD), Elron Electronic Industries (+ 5.00 Prozent auf 1.05 USD), Corcept Therapeutics (+ 4.93 Prozent auf 118.51 USD), BlackBerry (+ 4.18 Prozent auf 8.73 USD) und AXT (+ 4.00 Prozent auf 75.90 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Americas Car-Mart (-18.56 Prozent auf 1.36 USD), ACADIA Pharmaceuticals (-12.78 Prozent auf 22.18 USD), Donegal Group B (-10.26 Prozent auf 17.41 USD), Akamai (-6.78 Prozent auf 110.41 USD) und Cogent Communications (-6.03 Prozent auf 7.64 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 22’004’406 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.845 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier wird ein KGV von 3.46 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 18.93 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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