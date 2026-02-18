Zuversicht in New York: NASDAQ Composite klettert zum Ende des Mittwochshandels

Zum Handelsschluss notierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.78 Prozent höher bei 22’753.63 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.228 Prozent höher bei 22’629.85 Punkten in den Handel, nach 22’578.38 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 22’597.77 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 22’895.95 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 1.60 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 23’515.39 Punkten auf. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 18.11.2025, den Stand von 22’432.85 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 18.02.2025, einen Stand von 20’041.26 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 2.07 Prozent zurück. Bei 23’988.26 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 22’256.76 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Red Robin Gourmet Burgers (+ 8.73 Prozent auf 3.61 USD), Geron (+ 7.78 Prozent auf 1.94 USD), JetBlue Airways (+ 6.43 Prozent auf 6.46 USD), Americas Car-Mart (+ 5.91 Prozent auf 22.22 USD) und Synopsys (+ 4.83 Prozent auf 442.31 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Veeco Instruments (-14.64 Prozent auf 29.32 USD), USANA Health Sciences (-8.03 Prozent auf 19.00 USD), Bassett Furniture Industries (-5.73 Prozent auf 14.96 USD), American Superconductor (-5.13 Prozent auf 34.78 USD) und MKS Instruments (-4.78 Prozent auf 250.36 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 43’752’305 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 3.754 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Mitglieder auf

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1.77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Mit 10.24 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

