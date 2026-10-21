Zuversicht in New York: NASDAQ Composite beendet die Sitzung im Plus

Zum Handelsende notierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1.05 Prozent höher bei 26’702.86 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 0.669 Prozent fester bei 26’601.73 Punkten, nach 26’424.82 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26’778.90 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 26’507.07 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ Composite bereits um 1.17 Prozent. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Monat, am 21.09.2026, mit 27’122.09 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 21.07.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 25’837.21 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 22’953.67 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 14.92 Prozent zu Buche. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 27’722.75 Punkte. Bei 20’690.25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell TransAct Technologies (+ 11.25 Prozent auf 5.19 USD), Innodata (+ 10.02 Prozent auf 60.56 USD), SpaceX (+ 7.79 Prozent auf 159.31 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7.54 Prozent auf 153.48 USD) und Donegal Group B (+ 7.52 Prozent auf 21.17 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Americas Car-Mart (-16.49 Prozent auf 0.66 USD), Integra LifeSciences (-11.18 Prozent auf 11.84 USD), Geron (-6.45 Prozent auf 1.16 USD), DexCom (-6.39 Prozent auf 80.26 USD) und Netflix (-5.31 Prozent auf 65.04 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die SpaceX-Aktie. 45’935’852 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 4.662 Bio. Euro heraus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Century Aluminum-Aktie. Hier wird ein KGV von 3.33 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 19.05 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch