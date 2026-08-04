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NASDAQ 100-Marktbericht 04.08.2026 16:00:55

Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit Zuschlägen

Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit Zuschlägen

Beim NASDAQ 100 lassen sich aktuell erneut Gewinne beobachten.

Coca-Cola European Partners
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Im NASDAQ 100 geht es im NASDAQ-Handel um 15:57 Uhr um 1.88 Prozent aufwärts auf 29’318.71 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 1.16 Prozent auf 29’109.26 Punkte an der Kurstafel, nach 28’776.80 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 29’382.05 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 29’109.26 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, den Wert von 29’329.21 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 04.05.2026, bei 27’651.82 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 04.08.2025, den Stand von 23’188.61 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 16.32 Prozent. 30’762.20 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Zählern registriert.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Palantir (+ 20.24 Prozent auf 151.08 USD), Arm (+ 11.46 Prozent auf 266.46 USD), Marvell Technology (+ 10.90 Prozent auf 214.90 USD), Astera Labs (+ 8.54 Prozent auf 348.47 USD) und Sandisk (+ 8.01 Prozent auf 1’391.19 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Coca-Cola European Partners (-4.11 Prozent auf 103.74 USD), Diamondback Energy (-3.18 Prozent auf 192.42 USD), Amazon (-2.66 Prozent auf 276.46 USD), Constellation Energy (-2.33 Prozent auf 267.34 USD) und Fastenal (-1.64 Prozent auf 47.32 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Palantir-Aktie. 5’959’361 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4.222 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7.00 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.08 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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