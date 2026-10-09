Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit Kursplus

Um 15:59 Uhr legt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0.27 Prozent auf 30’808.42 Punkte zu. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.567 Prozent auf 30’900.06 Punkte an der Kurstafel, nach 30’725.81 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 30’771.74 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30’946.74 Zählern.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0.014 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 09.09.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 29’421.55 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 09.07.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 29’727.10 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 09.10.2025, einen Stand von 25’098.18 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 22.23 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 31’361.37 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Zählern erreicht.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Lumentum (+ 4.33 Prozent auf 1’094.01 USD), Moderna (+ 3.86 Prozent auf 204.60 USD), Constellation Energy (+ 3.48 Prozent auf 295.00 USD), Tesla (+ 3.15 Prozent auf 386.83 USD) und PDD (+ 3.02 Prozent auf 80.62 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen T-Mobile US (-9.41 Prozent auf 155.19 USD), Astera Labs (-3.76 Prozent auf 334.00 USD), PepsiCo (-2.25 Prozent auf 125.45 USD), Apple (-2.22 Prozent auf 332.86 USD) und QUALCOMM (-2.09 Prozent auf 172.34 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 weist die SpaceX-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 5’373’515 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 5.099 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Micron Technology-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 5.96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.13 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch