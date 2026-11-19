Am Donnerstag notiert der NASDAQ 100 um 15:58 Uhr via NASDAQ 1.81 Prozent stärker bei 27’607.00 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 1.69 Prozent auf 27’574.24 Punkte an der Kurstafel, nach 27’116.26 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 27’749.35 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 27’539.34 Zählern.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ 100 bereits um 0.230 Prozent. Der NASDAQ 100 stand vor einem Monat, am 19.10.2026, bei 29’529.34 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, stand der NASDAQ 100 bei 29’426.02 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 19.11.2025, den Stand von 24’640.52 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 9.52 Prozent. Bei 31’361.37 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 22’841.42 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell PDD (+ 11.07 Prozent auf 86.02 USD), CoreWeave (+ 8.68 Prozent auf 51.98 USD), Datadog A (+ 8.34 Prozent auf 181.04 USD), Seagate Technology (+ 8.27 Prozent auf 558.56 USD) und Astera Labs (+ 8.17 Prozent auf 234.46 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen PepsiCo (-2.98 Prozent auf 137.64 USD), Take Two (-2.82 Prozent auf 210.51 USD), Kraft Heinz Company (-2.56 Prozent auf 24.79 USD), Coca-Cola European Partners (-2.37 Prozent auf 116.04 USD) und Keurig Dr Pepper (-2.26 Prozent auf 34.22 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 11’474’820 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.660 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Die Micron Technology-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.29 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch