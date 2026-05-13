Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende stärker

Am Mittwoch bewegte sich der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich 1.04 Prozent fester bei 29’366.94 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0.327 Prozent auf 29’159.95 Punkte an der Kurstafel, nach 29’064.80 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 28’968.56 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 29’452.26 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ 100 bereits um 0.621 Prozent. Vor einem Monat, am 13.04.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 25’383.72 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.02.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 24’732.73 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 13.05.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 21’197.70 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 16.51 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 29’452.26 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22’841.42 Punkten.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Enphase Energy (+ 12.06 Prozent auf 42.00 USD), ON Semiconductor (+ 11.14 Prozent auf 115.71 USD), Marvell Technology (+ 8.18 Prozent auf 177.95 USD), JDcom (+ 7.24 Prozent auf 33.77 USD) und Arm (+ 6.39 Prozent auf 221.21 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen AppLovin (-7.57 Prozent auf 453.53 USD), Constellation Energy (-6.37 Prozent auf 274.89 USD), Atlassian (-5.15 Prozent auf 80.62 USD), Fiserv (-4.57 Prozent auf 52.37 USD) und Palantir (-4.38 Prozent auf 130.05 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 36’254’153 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 4.550 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick

Die Charter A-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.87 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch