Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels in Grün

Letztendlich bewegte sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.61 Prozent höher bei 24’192.17 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.405 Prozent auf 24’143.02 Punkte an der Kurstafel, nach 24’045.53 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 24’039.03 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 24’265.14 Punkten.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Noch vor einem Monat, am 06.03.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 24’643.01 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.01.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 25’639.71 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 04.04.2025, einen Stand von 17’397.70 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 sank der Index bereits um 4.02 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 26’165.08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Punkten verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell AppLovin (+ 6.81 Prozent auf 412.68 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 6.56 Prozent auf 127.69 USD), Starbucks (+ 4.88 Prozent auf 94.78 USD), eBay (+ 3.79 Prozent auf 97.71 USD) und Kraft Heinz Company (+ 3.42 Prozent auf 23.57 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Booking (-95.80 Prozent auf 176.19 USD), Enphase Energy (-3.67 Prozent auf 33.64 USD), Datadog A (-3.21 Prozent auf 116.50 USD), Biogen (-2.82 Prozent auf 172.34 USD) und Tesla (-2.15 Prozent auf 352.82 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 24’653’969 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.740 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1.72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.04 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch