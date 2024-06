Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels mit Kursplus

Letztendlich beendete der NASDAQ 100 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.03 Prozent) bei 19’908.86 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.008 Prozent höher bei 19’904.43 Punkten in den Handel, nach 19’902.75 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 19’940.50 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19’837.86 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 18’546.23 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 18.03.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 17’985.01 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 16.06.2023, bei 15’083.92 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 20.34 Prozent aufwärts. Bei 19’977.84 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’249.19 Punkten registriert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Walgreens Boots Alliance (+ 6.34 Prozent auf 16.11 USD), Sirius XM (+ 4.53 Prozent auf 2.77 USD), Constellation Energy (+ 3.96 Prozent auf 220.41 USD), Micron Technology (+ 3.80 Prozent auf 153.45 USD) und NVIDIA (+ 3.51 Prozent auf 135.58 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Moderna (-3.36 Prozent auf 133.27 USD), Charter A (-2.91 Prozent auf 277.62 USD), Fortinet (-2.87 Prozent auf 59.15 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (-2.78 Prozent auf 144.18 USD) und Zscaler (-2.70 Prozent auf 179.41 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 58’539’785 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Microsoft mit 3.065 Bio. Euro im NASDAQ 100 den grössten Anteil aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

Im NASDAQ 100 präsentiert die Walgreens Boots Alliance-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Walgreens Boots Alliance-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10.07 Prozent gelockt.

