Zuversicht in New York: NASDAQ 100 schlussendlich im Plus

Der NASDAQ 100 ging nahezu unverändert (plus 0.07 Prozent) bei 16’832.92 Punkten aus dem Freitagshandel. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.203 Prozent auf 16’855.00 Punkte an der Kurstafel, nach 16’820.90 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 16’776.92 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16’900.37 Zählern.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 2.93 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.12.2023, notierte der NASDAQ 100 bei 16’354.25 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.10.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 15’184.10 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.01.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 11’459.61 Punkten.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit MercadoLibre (+ 4.20 Prozent auf 1’658.58 USD), Cognizant (+ 4.13 Prozent auf 77.97 USD), Zoom Video Communications (+ 2.86 Prozent auf 70.46 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 1.88 Prozent auf 933.20 USD) und Datadog A (+ 1.75 Prozent auf 123.00 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Lucid (-7.82 Prozent auf 3.01 USD), IDEXX Laboratories (-4.19 Prozent auf 535.29 USD), Tesla (-3.67 Prozent auf 218.89 USD), Enphase Energy (-3.56 Prozent auf 110.22 USD) und Walgreens Boots Alliance (-3.16 Prozent auf 23.27 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Tesla-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 15’232’481 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 2.640 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

In diesem Jahr verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Unter den Aktien im Index präsentiert die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6.33 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch