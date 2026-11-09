NASDAQ 100 985336 / US6311011026
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09.11.2026 20:03:28
Zuversicht in New York: NASDAQ 100 nachmittags auf Höhenflug
Der NASDAQ 100 verzeichnet am ersten Tag der Woche erhebliche Zuwächse.
Um 20:00 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 3.23 Prozent fester bei 27’860.68 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 1.01 Prozent höher bei 27’263.43 Punkten in den Handel, nach 26’989.99 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 27’227.53 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 27’903.61 Punkten.
NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn
Der NASDAQ 100 lag vor einem Monat, am 09.10.2026, bei 30’883.15 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 29’722.30 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, stand der NASDAQ 100 bei 25’059.81 Punkten.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 10.53 Prozent zu Buche. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 31’361.37 Punkten. Bei 22’841.42 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
NASDAQ 100-Top-Flop-Liste
Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Monolithic Power Systems (+ 14.69 Prozent auf 1’365.35 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 13.07 Prozent auf 507.71 USD), Astera Labs (+ 12.60 Prozent auf 214.74 USD), Lumentum (+ 11.72 Prozent auf 601.70 USD) und Applied Materials (+ 11.62 Prozent auf 371.39 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen NVIDIA (-4.94 Prozent auf 177.42 USD), Axon Enterprise (-3.42 Prozent auf 302.28 USD), PDD (-3.29 Prozent auf 80.30 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-2.85 Prozent auf 125.26 USD) und Kraft Heinz Company (-2.65 Prozent auf 24.65 USD).
Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien
Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 64’452’139 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.454 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte
Unter den NASDAQ 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 3.93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.50 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.ch
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