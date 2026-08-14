Zuversicht in New York: NASDAQ 100 liegt zum Start des Freitagshandels im Plus

Um 15:57 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.19 Prozent fester bei 30’140.35 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.275 Prozent auf 30’167.13 Punkte an der Kurstafel, nach 30’084.50 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 30’072.63 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30’179.82 Zählern.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der NASDAQ 100 bereits um 1.45 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 14.07.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 29’586.29 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.05.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 29’580.30 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor einem Jahr, am 14.08.2025, bei 23’832.44 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 19.58 Prozent zu. 30’762.20 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Punkten verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Sandisk (+ 6.19 Prozent auf 1’622.66 USD), Nebius (+ 5.68 Prozent auf 269.54 USD), Lumentum (+ 4.84 Prozent auf 923.00 USD), Seagate Technology (+ 4.65 Prozent auf 964.20 USD) und Western Digital (+ 4.53 Prozent auf 509.35 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Strategy (ex MicroStrategy) (-3.08 Prozent auf 94.11 USD), Applied Materials (-3.01 Prozent auf 518.46 USD), Adobe (-2.70 Prozent auf 263.18 USD), Broadcom (-2.65 Prozent auf 406.75 USD) und Intuit (-2.15 Prozent auf 350.57 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die SpaceX-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 3’207’732 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.698 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

Die Comcast-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.31 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch