Zuversicht in New York: NASDAQ 100 letztendlich stärker

Der NASDAQ 100 tendierte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 0.32 Prozent höher bei 26’022.79 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 26’121.74 Zählern und damit 0.702 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (25’939.74 Punkte).

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Mittwoch bei 26’165.08 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25’974.66 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der NASDAQ 100 bereits um 1.53 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 26.12.2025, bei 25’644.39 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 28.10.2025, einen Wert von 26’012.16 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 28.01.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 21’463.04 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 3.24 Prozent zu. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26’165.08 Punkten. Bei 24’954.18 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Intel (+ 11.04 Prozent auf 48.78 USD), Microchip Technology (+ 6.81 Prozent auf 80.28 USD), Micron Technology (+ 6.10 Prozent auf 435.28 USD), NXP Semiconductors (+ 4.62 Prozent auf 240.03 USD) und Analog Devices (+ 4.54 Prozent auf 317.63 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Axon Enterprise (-9.89 Prozent auf 549.86 USD), Palantir (-5.04 Prozent auf 157.35 USD), Arm (-4.28 Prozent auf 109.96 USD), PDD (-3.84 Prozent auf 102.81 USD) und lululemon athletica (-3.24 Prozent auf 180.35 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 37’801’213 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.778 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet mit 2.15 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.79 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

