Zuversicht in New York: NASDAQ 100 im Aufwind

Um 20:01 Uhr klettert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0.28 Prozent auf 16’803.90 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.248 Prozent auf 16’799.02 Punkte an der Kurstafel, nach 16’757.41 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 16’839.25 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 16’773.71 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1.04 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 22.11.2023, den Stand von 16’001.39 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 22.09.2023, bei 14’701.10 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor einem Jahr, am 22.12.2022, bei 10’956.14 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 54.69 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 16’860.68 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 10’696.42 Zählern.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell ANSYS (+ 12.06 Prozent auf 339.73 USD), Moderna (+ 5.24 Prozent auf 95.94 USD), Micron Technology (+ 2.29 Prozent auf 87.44 USD), Intel (+ 2.21 Prozent auf 48.12 USD) und Amgen (+ 2.13 Prozent auf 285.29 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Synopsys (-2.18 Prozent auf 547.73 USD), Warner Bros Discovery (-1.65 Prozent auf 11.30 USD), Constellation Energy (-1.63 Prozent auf 116.38 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (-1.63 Prozent auf 144.33 USD) und JDcom (-1.57 Prozent auf 27.54 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Tesla-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 5’843’045 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 2.753 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 7.65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.69 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

