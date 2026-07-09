Zuversicht in New York: NASDAQ 100 freundlich

Am Donnerstag geht es im NASDAQ 100 um 20:01 Uhr via NASDAQ um 1.73 Prozent auf 29’758.83 Punkte nach oben. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.800 Prozent stärker bei 29’486.61 Punkten, nach 29’252.56 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 29’773.74 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 29’398.47 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 0.620 Prozent. Vor einem Monat, am 09.06.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 29’084.50 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.04.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 25’082.09 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 09.07.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 22’864.91 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 18.06 Prozent aufwärts. Bei 30’762.20 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Punkten registriert.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Lumentum (+ 12.30 Prozent auf 794.10 USD), Sandisk (+ 12.13 Prozent auf 1’936.64 USD), Arm (+ 11.18 Prozent auf 333.80 USD), Astera Labs (+ 9.00 Prozent auf 428.53 USD) und Micron Technology (+ 7.92 Prozent auf 1’023.91 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Costco Wholesale (-4.34 Prozent auf 911.76 USD), Axon Enterprise (-3.83 Prozent auf 576.81 USD), Palantir (-3.15 Prozent auf 128.05 USD), PepsiCo (-2.98 Prozent auf 138.27 USD) und DexCom (-2.57 Prozent auf 72.16 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 14’294’442 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.165 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

2026 hat die Comcast-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Mit 6.44 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch