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Index im Blick 29.09.2026 20:03:29

Zuversicht in New York: NASDAQ 100 bewegt sich nachmittags im Plus

Zuversicht in New York: NASDAQ 100 bewegt sich nachmittags im Plus

Das macht das Börsenbarometer in New York am Dienstagnachmittag.

Um 20:00 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.02 Prozent stärker bei 30’281.42 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.447 Prozent stärker bei 30’412.29 Punkten in den Handel, nach 30’276.81 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 30’235.67 Punkte, das Tageshoch hingegen 30’429.97 Zähler.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, den Wert von 29’433.43 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor drei Monaten, am 29.06.2026, bei 29’774.75 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.09.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 24’611.35 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 20.13 Prozent zu Buche. Bei 30’770.63 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Punkten registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Arm (+ 5.46 Prozent auf 298.81 USD), Lumentum (+ 5.39 Prozent auf 970.98 USD), Marvell Technology (+ 4.14 Prozent auf 262.32 USD), Nebius (+ 3.50 Prozent auf 240.00 USD) und Applied Materials (+ 3.30 Prozent auf 502.81 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Thomson Reuters (-3.45 Prozent auf 93.97 USD), Autodesk (-3.38 Prozent auf 200.18 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-2.87 Prozent auf 152.63 USD), Ferrovial International SE Registered (-2.87 Prozent auf 54.17 USD) und Rocket Lab (-2.60 Prozent auf 70.31 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 9’357’912 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 4.773 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

2026 verzeichnet die Comcast-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.80 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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