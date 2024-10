Zuversicht in New York: NASDAQ 100 bewegt sich im Plus

Am Freitag springt der NASDAQ 100 um 20:01 Uhr via NASDAQ um 0.70 Prozent auf 20’374.72 Punkte an. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.603 Prozent auf 20’354.91 Punkte an der Kurstafel, nach 20’232.87 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 20’552.82 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 20’346.23 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 0.465 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.09.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 19’972.61 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 25.07.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 18’830.58 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 25.10.2023, betrug der NASDAQ 100-Kurs 14’381.64 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Index bereits um 23.16 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 20’690.97 Punkten. Bei 16’249.19 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Cadence Design Systems (+ 2.66 Prozent auf 257.97 USD), Enphase Energy (+ 2.50 Prozent auf 83.13 USD), Old Dominion Freight Line (+ 2.48 Prozent auf 196.56 USD), ON Semiconductor (+ 2.45 Prozent auf 71.80 USD) und Intel (+ 2.44 Prozent auf 22.89 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen T-Mobile US (-3.40 Prozent auf 225.62 USD), CrowdStrike (-2.02 Prozent auf 298.32 USD), Fiserv (-1.65 Prozent auf 199.94 USD), Exelon (-1.34 Prozent auf 40.17 USD) und The Kraft Heinz Company (-1.14 Prozent auf 34.63 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 23’188’585 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 3.244 Bio. Euro heraus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die JDcom-Aktie präsentiert mit 8.85 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Mit 4.57 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

