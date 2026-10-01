Zuversicht in New York: NASDAQ 100 bewegt letztendlich im Plus

Der NASDAQ 100 stieg im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 0.31 Prozent auf 30’501.56 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.411 Prozent fester bei 30’533.60 Punkten, nach 30’408.50 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 30’616.24 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 30’274.65 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ 100 bereits um 0.246 Prozent. Der NASDAQ 100 lag vor einem Monat, am 01.09.2026, bei 29’077.22 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 01.07.2026, den Wert von 29’809.13 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.10.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 24’800.86 Punkten gehandelt.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 21.01 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 30’770.63 Punkten. Bei 22’841.42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Synopsys (+ 12.78 Prozent auf 490.54 USD), Lumentum (+ 7.67 Prozent auf 1’045.78 USD), Cadence Design Systems (+ 6.22 Prozent auf 350.73 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 4.84 Prozent auf 160.50 USD) und Roper Technolgies (+ 3.77 Prozent auf 362.59 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Alnylam Pharmaceuticals (-6.31 Prozent auf 231.18 USD), Amgen (-3.38 Prozent auf 407.27 USD), AppLovin (-3.14 Prozent auf 281.31 USD), Regeneron Pharmaceuticals (-3.09 Prozent auf 734.81 USD) und Vertex Pharmaceuticals (-3.07 Prozent auf 506.74 USD) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 27’903’946 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4.838 Bio. Euro im NASDAQ 100 den grössten Anteil aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6.29 zu Buche schlagen. Kraft Heinz Company-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.05 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch