Zuversicht in New York: Dow Jones zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

Schlussendlich ging der Dow Jones den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0.15 Prozent) bei 42’124.65 Punkten aus dem Montagshandel. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 14.040 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Dow Jones 0.247 Prozent schwächer bei 41’959.43 Punkten, nach 42’063.36 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 42’190.05 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 42’012.22 Punkten.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 23.08.2024, stand der Dow Jones noch bei 41’175.08 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, erreichte der Dow Jones einen Stand von 39’150.33 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.09.2023, den Wert von 33’963.84 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 11.69 Prozent aufwärts. Bei 42’190.05 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 37’122.95 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Intel (+ 3.30 Prozent auf 22.56 USD), Boeing (+ 1.96 Prozent auf 156.30 USD), Walmart (+ 1.61) Prozent auf 80.33 USD), Visa (+ 1.36 Prozent auf 288.63 USD) und IBM (+ 1.29 Prozent auf 220.50 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Merck (-1.31 Prozent auf 115.63 USD), Salesforce (-0.97 Prozent auf 264.21 USD), Walt Disney (-0.83 Prozent auf 92.97 USD), Apple (-0.76 Prozent auf 226.47 USD) und American Express (-0.63 Prozent auf 267.30 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 46’983’539 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.109 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick

Im Dow Jones präsentiert die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.06 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

