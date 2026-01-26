Zuversicht in New York: Dow Jones zum Handelsende mit grünem Vorzeichen

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Dow Jones-Performance 26.01.2026 22:33:34

So bewegte sich der Dow Jones am ersten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Zum Handelsschluss gewann der Dow Jones im NYSE-Handel 0.64 Prozent auf 49’412.40 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18.672 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Dow Jones 0.338 Prozent fester bei 49’264.54 Punkten, nach 49’098.71 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 49’488.81 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 49’137.65 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Der Dow Jones stand vor einem Monat, am 26.12.2025, bei 48’710.97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 47’207.12 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, wurde der Dow Jones auf 44’424.25 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 2.13 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 49’633.35 Punkte. Bei 47’853.04 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Cisco (+ 3.24 Prozent auf 77.01 USD), Apple (+ 2.97 Prozent auf 255.41 USD), Caterpillar (+ 1.48 Prozent auf 635.92 USD), Travelers (+ 1.44 Prozent auf 281.71 USD) und Amgen (+ 1.43 Prozent auf 349.69 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen 3M (-1.94 Prozent auf 159.52 USD), Boeing (-1.48 Prozent auf 248.43 USD), UnitedHealth (-1.30 Prozent auf 351.64 USD), Merck (-0.72 Prozent auf 107.40 USD) und NVIDIA (-0.64 Prozent auf 186.47 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 35’509’298 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.849 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 8.32 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.05 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

