Zuversicht in New York: Dow Jones schlussendlich im Aufwind

Am Montag notierte der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss 0.49 Prozent höher bei 38’778.10 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 13.914 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0.157 Prozent tiefer bei 38’528.39 Punkten, nach 38’589.16 Punkten am Vortag.

Bei 38’431.95 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 38’839.88 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 17.05.2024, erreichte der Dow Jones einen Stand von 40’003.59 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, wurde der Dow Jones mit 38’714.77 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.06.2023, wurde der Dow Jones mit 34’299.12 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 2.82 Prozent zu. Bei 40’077.40 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 37’122.95 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Apple (+ 1.97 Prozent auf 216.67 USD), Intel (+ 1.74 Prozent auf 30.98 USD), Nike (+ 1.72 Prozent auf 95.00 USD), Honeywell (+ 1.64 Prozent auf 211.95 USD) und Amgen (+ 1.56 Prozent auf 303.28 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil UnitedHealth (-1.59 Prozent auf 489.23 USD), Merck (-1.53 Prozent auf 127.50 USD), Salesforce (-0.63 Prozent auf 230.48 USD), Verizon (-0.53 Prozent auf 39.46 USD) und 3M (-0.37 Prozent auf 100.53 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 31’887’331 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.075 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Die Verizon-Aktie präsentiert mit 8.65 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.78 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

