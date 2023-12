Zuversicht in New York: Dow Jones schlussendlich im Aufwind

Am Donnerstag beendete der Dow Jones den Handel nahezu unverändert (plus 0.17 Prozent) bei 36’117.38 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 11.073 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der Dow Jones 0.359 Prozent höher bei 36’183.73 Punkten, nach 36’054.43 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 36’164.17 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 36’021.95 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der Dow Jones bereits um 0.078 Prozent. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Monat, am 07.11.2023, bei 34’152.60 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 07.09.2023, einen Stand von 34’500.73 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.12.2022, betrug der Dow Jones-Kurs 33’597.92 Punkte.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2023 bereits um 9.00 Prozent. Bei 36’292.58 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief liegt hingegen bei 31’429.82 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Walgreens Boots Alliance (+ 7.16 Prozent auf 22.91 USD), Intel (+ 2.13 Prozent auf 42.15 USD), Cisco (+ 1.17 Prozent auf 48.26 USD), Apple (+ 1.01 Prozent auf 194.27 USD) und Walt Disney (+ 0.93 Prozent auf 92.35 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Merck (-1.66 Prozent auf 103.88 USD), Nike (-1.12 Prozent auf 114.81 USD), Walmart (-1.03 Prozent auf 152.46 USD), Johnson Johnson (-0.78 Prozent auf 155.40 USD) und Travelers (-0.67 Prozent auf 181.91 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 14’457’245 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2.791 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6.28 erwartet. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9.42 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch