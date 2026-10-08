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Index im Fokus 08.10.2026 22:33:31

Zuversicht in New York: Dow Jones schlussendlich freundlich

Zuversicht in New York: Dow Jones schlussendlich freundlich

Schlussendlich agierten die Anleger in New York vorsichtiger.

NVIDIA
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Der Dow Jones schloss den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.10 Prozent) bei 51’231.64 Punkten ab. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 26.311 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.443 Prozent auf 51’406.44 Punkte an der Kurstafel, nach 51’179.87 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 51’245.28 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 50’939.00 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 0.063 Prozent. Vor einem Monat, am 08.09.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 52’786.07 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, wies der Dow Jones 52’348.39 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 08.10.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 46’601.78 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 5.89 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54’744.33 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 45’057.28 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Chevron (+ 3.12 Prozent auf 211.55 USD), IBM (+ 2.77 Prozent auf 226.61 USD), Travelers (+ 2.68) Prozent auf 370.27 USD), McDonalds (+ 2.61 Prozent auf 236.90 USD) und Coca-Cola (+ 2.27 Prozent auf 87.77 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen NVIDIA (-2.94 Prozent auf 230.48 USD), Amazon (-2.25 Prozent auf 254.06 USD), Caterpillar (-2.17 Prozent auf 796.18 USD), Cisco (-2.13 Prozent auf 114.89 USD) und Amgen (-1.37 Prozent auf 407.44 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 29’193’632 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 5.147 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

In diesem Jahr weist die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Nike-Aktie bietet 2027 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 4.54 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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