Zuversicht in New York: Dow Jones präsentiert sich schlussendlich fester

Zum Handelsschluss tendierte der Dow Jones im NYSE-Handel 0.99 Prozent stärker bei 44’736.57 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 18.550 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0.959 Prozent tiefer bei 43’871.63 Punkten in den Handel, nach 44’296.51 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag am Montag bei 44’815.67 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 44’385.49 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 25.10.2024, stand der Dow Jones noch bei 42’114.40 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.08.2024, wurde der Dow Jones auf 41’175.08 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.11.2023, stand der Dow Jones bei 35’390.15 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 18.62 Prozent aufwärts. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 44’815.67 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37’122.95 Zählern markiert.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Sherwin-Williams (+ 2.94 Prozent auf 399.71 USD), Boeing (+ 2.55 Prozent auf 153.10 USD), UnitedHealth (+ 2.53 Prozent auf 605.83 USD), Nike (+ 2.40 Prozent auf 79.26 USD) und Amazon (+ 2.20 Prozent auf 201.45 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil NVIDIA (-4.18 Prozent auf 136.02 USD), Chevron (-1.23 Prozent auf 160.36 USD), Walmart (-1.04 Prozent auf 89.50 USD), Salesforce (-0.85 Prozent auf 339.11 USD) und Travelers (-0.48 Prozent auf 261.22 USD) unter Druck.

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 92’162’543 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3.326 Bio. Euro im Dow Jones den grössten Anteil aus.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9.40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.22 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

