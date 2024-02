Zuversicht in New York: Dow Jones notiert zum Handelsende im Plus

Zum Handelsschluss verbuchte der Dow Jones im NYSE-Handel Gewinne in Höhe von 0.40 Prozent auf 38’677.36 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 11.537 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0.333 Prozent tiefer bei 38’392.90 Punkten, nach 38’521.36 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 38’571.01 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 38’748.11 Punkten lag.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 0.339 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, bei 37’466.11 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.11.2023, lag der Dow Jones noch bei 34’152.60 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 07.02.2023, einen Wert von 34’156.69 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 2.55 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 38’783.62 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37’122.95 Zählern markiert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Microsoft (+ 2.11 Prozent auf 414.05 USD), Home Depot (+ 1.81 Prozent auf 362.69 USD), UnitedHealth (+ 1.71 Prozent auf 519.39 USD), American Express (+ 1.67 Prozent auf 209.08 USD) und Boeing (+ 1.60 Prozent auf 211.92 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Amgen (-6.39 Prozent auf 295.87 USD), Verizon (-1.65 Prozent auf 40.42 USD), Walgreens Boots Alliance (-1.30 Prozent auf 22.81 USD), Cisco (-0.42 Prozent auf 49.77 USD) und Walmart (-0.25 Prozent auf 169.38 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im Dow Jones weist die Apple-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 17’360’183 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 2.798 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im Dow Jones derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.06 zu Buche schlagen. Mit 6.68 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der 3M-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

