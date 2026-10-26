Zuversicht in New York: Dow Jones liegt letztendlich im Plus

Am Montag legte der Dow Jones via NYSE zum Handelsende um 0.28 Prozent auf 52’361.58 Punkte zu. Damit sind die enthaltenen Werte 25.774 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0.922 Prozent höher bei 52’696.70 Punkten in den Montagshandel, nach 52’215.16 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Montag sein Tageshoch bei 52’620.19 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 52’263.25 Punkten lag.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 51’828.62 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 51’947.25 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 47’207.12 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 8.22 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Cisco (+ 3.51 Prozent auf 110.24 USD), NVIDIA (+ 2.39 Prozent auf 216.00 USD), Goldman Sachs (+ 2.01 Prozent auf 893.28 USD), Nike (+ 1.64 Prozent auf 37.91 USD) und Microsoft (+ 1.54 Prozent auf 532.60 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Merck (-3.21 Prozent auf 140.61 USD), Walt Disney (-1.88 Prozent auf 110.40 USD), UnitedHealth (-1.77 Prozent auf 410.70 USD), Apple (-1.10 Prozent auf 343.91 USD) und Alphabet C (ex Google) (-0.97 Prozent auf 314.19 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 27’486’165 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.537 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10.90 zu Buche schlagen. Mit 4.24 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch