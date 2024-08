Zuversicht in New York: Dow Jones letztendlich mit Kursplus

Am Freitag schloss der Dow Jones nahezu unverändert (plus 0.13 Prozent) bei 39’497.54 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 13.083 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 1.28 Prozent auf 38’940.38 Punkte an der Kurstafel, nach 39’446.49 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 39’230.43 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 39’628.66 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 1.13 Prozent. Der Dow Jones wurde vor einem Monat, am 09.07.2024, mit 39’291.97 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 09.05.2024, stand der Dow Jones bei 39’387.76 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor einem Jahr, am 09.08.2023, bei 35’123.36 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 4.73 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 41’376.00 Punkten. Bei 37’122.95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell American Express (+ 1.85 Prozent auf 237.85 USD), Apple (+ 1.37 Prozent auf 216.24 USD), Salesforce (+ 1.37 Prozent auf 252.53 USD), Goldman Sachs (+ 0.92 Prozent auf 490.26 USD) und JPMorgan Chase (+ 0.85 Prozent auf 205.80 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Intel (-3.81 Prozent auf 19.71 USD), UnitedHealth (-1.32 Prozent auf 558.76 USD), McDonalds (-1.21 Prozent auf 267.91 USD), Honeywell (-0.80 Prozent auf 198.23 USD) und Cisco (-0.79 Prozent auf 45.47 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Dow Jones sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 17’794’951 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2.920 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Dow Jones-Fundamentaldaten

Die Verizon-Aktie verzeichnet mit 8.85 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 6.61 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch