Zuversicht in New York: Dow Jones legt zum Ende des Montagshandels zu

Schlussendlich ging der Dow Jones nahezu unverändert (plus 0.12 Prozent) bei 38’769.66 Punkten aus dem Handel. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 12.866 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.140 Prozent auf 38’776.80 Punkte an der Kurstafel, nach 38’722.69 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 38’794.76 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 38’483.25 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, den Stand von 38’671.69 Punkten. Der Dow Jones lag vor drei Monaten, am 11.12.2023, bei 36’404.93 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, erreichte der Dow Jones einen Wert von 31’909.64 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 2.80 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 39’282.28 Punkten. Bei 37’122.95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit UnitedHealth (+ 2.64 Prozent auf 489.15 USD), Intel (+ 1.95 Prozent auf 44.86 USD), Nike (+ 1.94) Prozent auf 101.08 USD), Walt Disney (+ 1.80 Prozent auf 112.31 USD) und Verizon (+ 1.57 Prozent auf 40.13 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Boeing (-3.02 Prozent auf 192.49 USD), IBM (-2.15 Prozent auf 191.73 USD), Amazon (-1.93 Prozent auf 171.96 USD), American Express (-1.42 Prozent auf 220.19 USD) und Caterpillar (-1.24 Prozent auf 334.97 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. 20’550’399 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2.758 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 8.61 zu Buche schlagen. Verizon lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.82 Prozent.

Redaktion finanzen.ch