Zuversicht in New York: Dow Jones klettert letztendlich

Zum Handelsende stand im NYSE-Handel ein Plus von 0.83 Prozent auf 51’654.95 Punkte an der Dow Jones-Kurstafel. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 26.337 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.247 Prozent auf 51’105.04 Punkte an der Kurstafel, nach 51’231.64 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 51’258.95 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 51’765.11 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0.890 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 09.09.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 52’380.66 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.07.2026, wurde der Dow Jones auf 52’487.41 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 46’358.42 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6.76 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 54’744.33 Punkte. Bei 45’057.28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Amazon (+ 3.29 Prozent auf 262.43 USD), Cisco (+ 3.05 Prozent auf 118.39 USD), Visa (+ 2.76 Prozent auf 385.45 USD), Microsoft (+ 2.38 Prozent auf 535.07 USD) und Merck (+ 2.26 Prozent auf 145.60 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil 3M (-2.21 Prozent auf 159.96 USD), Apple (-1.11 Prozent auf 336.64 USD), McDonalds (-0.70 Prozent auf 235.23 USD), NVIDIA (-0.52 Prozent auf 229.28 USD) und Sherwin-Williams (-0.52 Prozent auf 319.36 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 20’227’534 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 5.099 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier wird ein KGV von 10.70 erwartet. Mit 4.49 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch