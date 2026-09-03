Zuversicht in New York: Dow Jones klettert am Donnerstagnachmittag

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 1.20 Prozent stärker bei 53’701.07 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 24.768 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0.438 Prozent tiefer bei 52’829.58 Punkten, nach 53’061.95 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 53’286.15 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 53’746.50 Punkten lag.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 0.446 Prozent. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 03.08.2026, den Stand von 53’178.41 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.06.2026, lag der Dow Jones noch bei 50’687.07 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 03.09.2025, einen Wert von 45’271.23 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10.99 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 54’744.33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Zählern markiert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Salesforce (+ 3.37 Prozent auf 265.59 USD), Goldman Sachs (+ 3.05 Prozent auf 1’035.01 USD), Microsoft (+ 2.71 Prozent auf 510.29 USD), Walmart (+ 2.69 Prozent auf 108.94 USD) und Travelers (+ 2.62 Prozent auf 375.79 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Home Depot (-1.09 Prozent auf 273.25 EUR), McDonalds (-0.69 Prozent auf 259.14 USD), Cisco (-0.53 Prozent auf 108.88 USD), 3M (-0.42 Prozent auf 168.04 USD) und Walt Disney (-0.34 Prozent auf 107.61 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 15’085’765 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4.515 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier soll ein KGV von 10.75 zu Buche schlagen. Mit 4.27 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch