Zuversicht in New York: Dow Jones beendet den Dienstagshandel mit Gewinnen

Am Dienstag sprang der Dow Jones via NYSE schlussendlich um 0.28 Prozent auf 44’593.65 Punkte an. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 18.905 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0.165 Prozent schwächer bei 44’396.92 Punkten in den Handel, nach 44’470.41 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 44’640.60 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 44’319.51 Punkten erreichte.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, wies der Dow Jones 41’938.45 Punkte auf. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 11.11.2024, einen Wert von 44’293.13 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, bei 38’671.69 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 5.19 Prozent zu. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt aktuell bei 45’054.36 Punkten. Bei 41’844.89 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Coca-Cola (+ 4.73 Prozent auf 67.60 USD), Apple (+ 2.18 Prozent auf 232.62 USD), IBM (+ 2.18) Prozent auf 254.70 USD), JPMorgan Chase (+ 1.46 Prozent auf 274.99 USD) und Verizon (+ 1.35 Prozent auf 40.49 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Salesforce (-0.86 Prozent auf 324.40 USD), Honeywell (-0.76 Prozent auf 206.94 USD), Cisco (-0.61 Prozent auf 62.43 USD), NVIDIA (-0.58 Prozent auf 132.80 USD) und Goldman Sachs (-0.51 Prozent auf 647.24 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 37’386’767 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.317 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

Die Verizon-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8.55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Verizon-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.85 Prozent gelockt.

