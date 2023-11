Zuversicht in New York: Dow Jones-Anleger greifen nachmittags zu

Um 20:01 Uhr verbucht der Dow Jones im NYSE-Handel Gewinne in Höhe von 0.89 Prozent auf 34’140.54 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 10.425 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 1.13 Prozent auf 33’457.82 Punkte an der Kurstafel, nach 33’839.08 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Freitag bei 33’946.60 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 34’163.63 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 4.93 Prozent. Vor einem Monat, am 03.10.2023, wies der Dow Jones einen Stand von 33’002.38 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2023, erreichte der Dow Jones einen Stand von 35’215.89 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Jahr, am 03.11.2022, bei 32’001.25 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 stieg der Index bereits um 3.03 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 35’679.13 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 31’429.82 Zählern verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Goldman Sachs (+ 4.69 Prozent auf 328.49 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 3.09 Prozent auf 22.17 USD), Walt Disney (+ 3.02 Prozent auf 85.81 USD), 3M (+ 2.39 Prozent auf 94.52 USD) und Dow (+ 2.10 Prozent auf 50.02 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil UnitedHealth (-0.96 Prozent auf 530.97 USD), Procter Gamble (-0.95 Prozent auf 150.00 USD), Chevron (-0.91 Prozent auf 147.40 USD), Apple (-0.84 Prozent auf 176.08 USD) und Coca-Cola (-0.36 Prozent auf 56.89 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 8’715’369 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 2.559 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6.44 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.16 Prozent bei der Walgreens Boots Alliance-Aktie zu erwarten.

