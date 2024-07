Zuversicht in New York: Anleger lassen Dow Jones schlussendlich steigen

Am Freitag legte der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss um 0.62 Prozent auf 40’000.90 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 14.421 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 39’695.18 Zählern und damit 0.147 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (39’753.75 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 40’257.24 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 39’783.28 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 1.55 Prozent. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Monat, am 12.06.2024, bei 38’712.21 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor drei Monaten, am 12.04.2024, bei 37’983.24 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.07.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 34’347.43 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 6.06 Prozent. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 40’257.24 Punkten. 37’122.95 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Intel (+ 2.96 Prozent auf 34.49 USD), IBM (+ 2.53 Prozent auf 182.83 USD), Amgen (+ 1.77 Prozent auf 330.83 USD), Home Depot (+ 1.69 Prozent auf 359.77 USD) und UnitedHealth (+ 1.42 Prozent auf 511.53 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen JPMorgan Chase (-1.21 Prozent auf 204.94 USD), Merck (-0.94 Prozent auf 127.76 USD), Boeing (-0.87 Prozent auf 182.31 USD), Walmart (-0.80 Prozent auf 69.24 USD) und McDonalds (-0.35 Prozent auf 253.90 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im Dow Jones weist die Intel-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 16’913’678 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.288 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9.01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.49 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch